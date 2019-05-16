شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 16مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب اجتماعاتها، لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

برلين: تلتقي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، رئيس وزراء هولندا مارك روتى، بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، حيث سيتم بحث السياسة الأوروبية والتعاون الثنائي بين البلدين فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك المطروحة على الساحة بالإضافة إلى السياسة الدفاعية الأوروبية، على أن عقد مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء .

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أوتاوا: تقوم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بزيارة عمل إلى كوبا تلتقي خلالها نظيرها الكوبي برونو إدواردو؛ لمناقشة الوضع في فنزويلا، وقرار الولايات المتحدة إنهاء تعليق الباب الثالث من قانون هيلمز-بيرتون، كما ستزور سفارة كندا في كوبا، حيث ستتحدث مع السلك الدبلوماسي الكندي الموجود هناك.

عواصم العالم: تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، اليوم الدولي للضوء 2019 تحت شعار «الضوء والتعليم»، وتتركز فعاليات هذا اليوم على استخدام علوم الضوء كوسيلة لتحفيز الشباب والنساء، وخاصة في البلدان النامية، لدراسة العلوم والهندسة.

القاهرة: تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور فاروق الجوهري، أمسية فلكية بعنوان «إبداعات كونية»، يرصد فيها المشاركون الكواكب والنجوم في سماء مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»«وتتضمن الأمسية كذلك عروضا للقبة السماوية المتنقلة والتي تقدم أفلاما علمية مرتبطة بالفلك والفضاء.