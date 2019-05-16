شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن معدل البطالة فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن 6 أرقام هامة عن معدل البطالة فى مصر، جاءت على النحو التالى:



1- معدل البطالة انخفض إلى 8.1% فى الربع الأول من عام 2019.

2- معدل البطالة سجل 10.6% فى الربع الأول من عام 2018.

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3- سجل معدل البطالة نحو 8.9% فى الربع الأخير من 2018.

4- عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.267 مليون فى الربع الأول من 2019.

5- عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.094 مليون فى الربع الأول من 2018.

6- حجم قوة العمل يبلغ 27.968 مليون فرد.