شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن معدل البطالة فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن 6 أرقام هامة عن معدل البطالة فى مصر، جاءت على النحو التالى:
1- معدل البطالة انخفض إلى 8.1% فى الربع الأول من عام 2019.
2- معدل البطالة سجل 10.6% فى الربع الأول من عام 2018.
3- سجل معدل البطالة نحو 8.9% فى الربع الأخير من 2018.
4- عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.267 مليون فى الربع الأول من 2019.
5- عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.094 مليون فى الربع الأول من 2018.
6- حجم قوة العمل يبلغ 27.968 مليون فرد.
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