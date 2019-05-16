شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن خطوات الامتحان الورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد قرابة 500 مدرسة ثانوية سيؤدى فيها طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مايو الجارى الأسبوع المقبل ورقيًا. الخليج 365 يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات الواجب على الطالب معرفتها قبل توجهه إلى اللجنة: الخليج 365 يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات الواجب على الطالب معرفتها قبل توجهه إلى اللجنة: 1- عدم إحضار التابلت أو الموبايل لأن الامتحان ورقيًا. 2- إحضار الكتاب المدرسى لأن الامتحان بنظام الأوبن بوك. 3- الالتزام بالحضور مبكرًا فى الثامنة صباحًا. 4- الامتحان سوف يبدأ فى التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات. Advertisements 5- ارتداء الزى المدرسى لتحقيق الانضباط المدرسى داخل لجنة الامتحان. 6- عدم محاولة الغش أو تصوير أسئلة لأنها سوف تعرضك للعقوبة. 7- قراءة الأسئلة بشكل جيد وفهم السؤال قبل البدء فى الإجابة. 8- استخدام الحبر الأزرق وعدم استخدام ألوان مختلفة مثل الأحمر فى الكتابة والإجابة عن الأسئلة. 9- تجنب القيام بأى أعمال شغب أو مشكلة داخل لجنة الامتحان. 10- اتابع تعليمات المراقبين داخل اللجنة خلال توزيع الأسئلة على الطلاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن خطوات الامتحان الورقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.