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تعرف على جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة جميع صور الخروج عن القانون.

 

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ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، خلال 24 ساعة، فى ضبط "209 قطع سلاح نارى، 184 قضية مخدرات، 278 دراجة نارية مخالفة، 24363 مخالفة مرورية، 1104 مخالفات مرافق، 37 قضية مصنفات، وتنفيذ 80151 حكمًا قضائيًا متنوعًا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

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