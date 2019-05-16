أخبار مصر | الأوقاف: مضاعفة مكافأة خطبة العيد لكل المكلفين بها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: مضاعفة مكافأة خطبة العيد لكل المكلفين بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مضاعفة مكافأة خطبة العيد سواء عيد الفطر أم عيد الأضحى بداية من خطبة عيد الفطر هذا العام لتصبح 500 جنيه لأساتذة الجامعة الذين يتقاضون 250 جنيها مكافأة عن الخطبة الواحدة، 400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف.

وأضاف جمعة: 400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين بخطبة العيد ممن يؤدون الخطبة بالفعل بناء على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة وثلاثمائة جنيه للإمام الثاني المكلف بالحضور احتياطيا في الساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من القطاع الديني بالوزارة ، بشرط الحضور الفعلي قبل وقت خطبة العيد بنصف ساعة على الأقل لحين انتهاء الصلاة ، ويطبق ذلك أيضا على من يستعان بهم في خطبة العيد من خطباء المكافأة على بند التحسين بصرف أربعمائة جنيه للخطيب الأساسي وثلاثمائة للخطيب الاحتياطي منهم.

وأوضح أنه في حال تمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة من خطبة العيد أو خطبة الجمعة أو اداء أي درس ديني أو إمامة الصلاة دون تصريح كتابي معتمد من مدير المديرية التابع لها المسجد ، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما فيها الوقف عن العمل لكل مخالف، ولا يعتد بأي تعليمات شفوية كما أكدنا ذلك مرارا من قبل

وأشار إلى أن المنبر والمصلى أمانة شخصية في عنق الإمام وجميع العاملين بالمسجد ، بحيث لا يمكنون أي شخص بدلا عنهم أو في وجودهم ولا يسمحون له بأداء أي عمل دعوي أو إمامة الناس في الصلاة بأية حال من الأحوال حتى لو كان مصرحا له بالخطابة ما لم يكن موجها رسميا بخطاب كتابي من مدير المديرية التابع لها المسجد ، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة .