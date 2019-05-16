أخبار مصر | أعمار المواليد المسموح بإضافتهم في بطاقات التموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعمار المواليد المسموح بإضافتهم في بطاقات التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة التموين بأن المواليد المسموح بإضافتهم على البطاقات التموينية، هم الذين بلغوا من العمر من عامين على الأقل، كما 16 عام على الأكثر، ليتم إضافتهم على البطاقات التموينية مع أسرهم والحصول على الدعم المستحق لهم.

ضبط قاعدة البيانات

أكدت وزارة التموين أنه تم البدء في تنقية قاعدة البيانات بشكل يسمح بوصول الدعم إلى مستحقيه، وتم حذف مليون مواطن من غير المستحقين، من 4 شرائح تم تحديدها بعناية تامة، رغبة منها في استغال ما تم توفيره لتحسن جودة المواد التموينية، كما تم حذف المتوفين، والمتواجدين على أكثر من بطاقة والغير متواجدين في البلاد لفترة تزيد عن ستة أشهر.

لتسجيل البيانات أو تعديل بيانات خاصة بالبطاقة التموينية أو الاطلاع على أي معلومات أو استفسارات يرجى زيارة موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من هنـــــــــــــــــــا