شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 8 آلاف من العاملين بالمحليات فى مركز سقارة بنهاية يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مركز سقارة لتدريب العاملين فى المحليات، الدورات التدريبية التى يقدمها، حيث تنتهى خلال أيام الدورة التدريبية الأخيرة لخطة العام الحالى التدريبية.

ومن المقرر أن يبدأ المركز خطة التدريب الجديدة 2019/2020 لتدريب العاملين فى المحليات فى منتصف أغسطس المقبل، وتستمر الخطة الجديدة لمدة 10 أشهر حتى يونيو 2020، وتستهدف تدريب نحو 8 آلاف من العاملين فى المحليات.

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ومن المقرر زيادة عدد الدورات بنسبة 60% عن العام التدريبى الحالى، لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن الخطة الجديدة تستهدف تنوع الفئات المستهدفة من برامج المركز التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإشرافية.

وكان المركز قد أعلن عن أن الخطة التدريبية للعام 2018/2019 نفذت أكثر من 140 دورة تدريبية وورشة عمل بمعدل 4 دورات أسبوعيًا واستفاد منها أكثر من 5 آلاف متدرب، وأنه سيتم فى الخطة الجديدة زيادة فى عدد الدورات وورش العمل ذات العائد المستقبلى على منظومة التدريب، وبناء القدرات من خلال التدريب الموجه لإدارات التدريب والموارد البشرية، وزيادة أيضاً عدد دورات إعداد المتدربين TOT وتدريب القيادات فى المحافظات.