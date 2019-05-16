بعد دخوله موسوعة جينيس.. محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر" إنجاز جديد على أرض الواقع، افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، دخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدمًا ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن الكوبرى والمحور الجديد: 1- محور روض الفرج أضخم المشروعات على الخريطة التنموية وأنشئ وفق أعلى المواصفات العالمية 2- الكوبرى تم تصميمه بأياد مصرية 100% 3- دخل هذا الكوبرى موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية 4- يعد أعرض كوبرى ملجم فى العالم بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدما Advertisements 5- طوله 600 كم من البحر الأحمر بمدينة الزعفرانة حتى الضبعة بالبحر المتوسط ويستهدف تخفيف التكدس المرورى بالقاهرة وضواحيها 6- شارك فى تنفيذه 4 آلاف مهندس وفنى بتكلفه تتجاوز 5 مليارات جنيه. 7- المحور يشمل 6 مخارج ومداخل بمنطقة المظلات و8 مداخل ومخارج بمنطقة الدائرى 8- يضم محور روض الفرج أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل 9- يتحمل المحور أوزان أكثر من 120 طنًا 10- يضم المحور لأول مرة ممر زجاجى بطول الكوبرى على مسافة 540 مترًا للمشاة

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