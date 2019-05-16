شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تعلن عن إنهاء تطوير محيط استادى القاهرة والسلام الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أعمال التطوير بمحيط استادى القاهرة والسلام تجرى على قدم وساق، استعدادًا لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر.

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وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأعمال التى تجرى بمحيط استادى القاهرة والسلام ستنتهى فى شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هناك تكثيفًا للأعمال ومتابعة دورية من محافظ القاهرة وقيادات المحافظة لسرعة الانتهاء من الأعمال قبل البطولة.

وقال صابر، إنه من بين الأعمال التى تنفذ بمحيط استاد القاهرة؛ إنشاء شارع جديد وحدائق جديدة وتوسعة الطرق وتجديد شبكة الإنارة وتجديد سور الاستاد وإنشاء جداريات عليه، بالإضافة إلى وضع دورات مياه بمحيط الاستاد ودهان العقارات المحيطة بالاستاد، وكذلك الأمر بمحيط استاد السلام، حيث يجرى إنشاء حدائق ودهان العقارات وتوسعة الطرق.