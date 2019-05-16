شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. المقصود بوقف التحقيق وإجراءات المحاكمة وفقًا لقانون المحاكمات الجزائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانًا لعمليات نصب، وعليه قرر الخليج 365 تثقيف المواطن قانونيًا وتعريفه بواجباته وحقوقه مستهدفًا حمايته وإراحته.



وفى هذه الحلقة نتحدث عن وقف التحقيق والمحاكمة وفق أحكام قانون المحاكمات الجزائية، ومن له الحق تقديم طلب لوقف الإجراءات وإلى من يتم تقديم الطلب، عن طريق طرح عدة أسئلة والإجابة عليها:



ما المقصود بوقف التحقيق أو المحاكمة؟

يقوم قاضى التحقيق أو المحكمة بإخلاء سبيل المتهم إذا كان موقوفًا، ومصادرة الأشياء التى لا يجوز حيازتها قانونًا.

من له الحق بتقديم طلب وقف الإجراءات؟ وإلى من يُقدمه؟

يقدم الطلب من رئيس الإدعاء العام، بناء على إذن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن يطلب فيه من محكمة التمييز وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة مؤقتًا أو نهائيًا.

متى يحق لرئيس الادعاء العام تقديم طلب وقف الإجراءات؟

يحق لرئيس الادعاء تقديم طلب بوقف الإجراءات فى جميع مراحل الدعوى التى تمر بها طالما هناك سبب قانونى يبرر تقديم ذلك الطلب، إلا فى حالة صدور قرار نهائى فى الدعوى المنظورة.

على ماذا يجب أن يشتمل طلب وقف الإجراءات؟ وما إجراءات محكمة التمييز حين ورود الطلب؟

يجب أن يشتمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده إلى محكمة التمييز تطلب أوراق الدعوى من قاضى التحقيق أو محكمة الموضوع، كما تدقق المحكمة فى تمييز الطلب، وتقرر قبوله ووقف الإجراءات نهائيًا أو مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك إذا وجدت ما يبرر ذلك، أو رد الطلب.

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ما إجراءات قاضى التحقيق أو محكمة الموضوع عند ورود طلب الأوراق التحقيقية من محكمة التمييز؟

يتوجب على قاضى التحقيق أو المحكمة، إرسال الأوراق التحقيقة مع بيان المطالعة حول الطلب، وذلك فى حالة طلب الأوراق التحقيقية من محكمة التمييز.

ما إجراء قاضى التحقيق أو محكمة الموضوع عند ورود القرار بوقف الإجراءات؟

إذا كان القرار يتضمن وقف الإجراءات، فعلى قاضى التحقيق أو المحكمة إخلاء سبيل المتهم إذا كان موقوفًا ولا يخل ذلك بسلطة القاضى أو المحكمة فى إصدار القرار بمصادرة الأشياء الممنوع حيازتها قانونًا.

ما حالات وقف الإجراءات التى يمكن إصدارها من محكمة التمييز؟

حالتان يجرى فيها وقف الإجراءات التى تصدر من محكمة التميز، وهى إما أن يكون وقفًا مؤقتًا، أو أن يكون دائمًا، فإذا كان مؤقتًا فيجب ألا يزيد بأى حال على ثلاث سنوات.



هل يجوز تبديل الوقف من مؤقت إلى دائم؟

يجوز تبديل الوقف المؤقت للإجراءات إلى وقف نهائى وبقرار من محكمة التمييز أيضًا.



متى يجوز لقاضى التحقيق أو المحكمة العودة للإجراءات؟

يعود قاضى التحقيق أو المحكمة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة عند انتهاء مدة الوقف المؤقت من النقطة التى وقفت عندها.

ما الأثر المترتب على قرار محكمة التمييز بوقف الإجراءات وقفًا نهائيًا؟

يكون للقرار الصادر بوقف الإجراءات نهائيًا الآثار نفسها التى تترتب على الحكم بالبراءة غير أنه لا يمنع المتضرر من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض.

