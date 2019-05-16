شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش: توفير دواجن من إنتاجنا بأسعار مخفضة لأهالى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، إن منفذ بيع الدواجن من إنتاج مزارع الجامعة للجمهور، يوفر الدواجن بسعر مخفض للجمهور، موضحًا أن البيع يتواصل لليوم الثانى بسعر 30 جنيهًا للكيلو، وهى مبيعات مخصصة للأهالى فقط وليس للتجار.

وقال رئيس جامعة العريش، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المنفذ يشهد إقبالاً كبيرًا من الأهالى حضروا لمنفذ البيع الكائن فى منطقة المرحلة الرابعة حيث مقر مزارع الجامعة، لافتًا إلى أن الهدف هو مساهمة الجامعة العريش فى التخفيف على الأهالى، وأن الفترة المقبلة ستشهد طرح الأسماك والسمان للجمهور بسعر مخفض عن السوق.