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اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة رقم قومى ببيانات جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذهب بعض المواطنين للأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومى جديدة، وذلك عقب انتهاء مدة البطاقة القديمة أو تغيير بعض البيانات.

 

ويقدم ”الخليج 365” للقراء المستندات المطلوبة لإعادة إنتاج بطاقة الرقم القومى "تغيير بيانات":
 

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- استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومى "يشار بعلامة صح" عند اختيار سبب الطلب تغيير بيانات.

- تسلم البطاقة المميكنة.

- تقديم المستند الدال على التغيير فى البيانات "الوظيفة، جهة العمل، الحالة العلمية، الحالة الاجتماعية، الديانة، وغيرها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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