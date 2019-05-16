شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة رقم قومى ببيانات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذهب بعض المواطنين للأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومى جديدة، وذلك عقب انتهاء مدة البطاقة القديمة أو تغيير بعض البيانات.

ويقدم ”الخليج 365” للقراء المستندات المطلوبة لإعادة إنتاج بطاقة الرقم القومى "تغيير بيانات":



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- استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومى "يشار بعلامة صح" عند اختيار سبب الطلب تغيير بيانات.

- تسلم البطاقة المميكنة.

- تقديم المستند الدال على التغيير فى البيانات "الوظيفة، جهة العمل، الحالة العلمية، الحالة الاجتماعية، الديانة، وغيرها".