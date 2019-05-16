​جمارك نويبع تُحبط تهريب مستحضرات تجميل بتعويضات 3.6 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة عصام عبد القادر، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، بقيمة تعويضات مستحقة بلغت 3 ملايين و626 ألف جنيه.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح اليوم الأربعاء- إنه "بناء على إخبارية باعتزام سائق شاحنة قادمة من السعودية تهريب كمية من البضائع أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة داخل جسم الشاحنة، تم تشكيل لجنة للمعاينة".

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت 3 ملايين و626 ألف جنيه.

وتابع المصدر أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء طارق خلف قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط، وتحريز المضبوطات.