بعد افتتاحه ودخوله موسوعة جينيس.. محور ورض الفرج ثالث "تريند جوجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

حاز محور روض الفرج الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح الأربعاء، اهتمام الكثير من رواد موقع البحث الشهير "جوجل".

واحتل "محور روض الفرج" - الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم-، المركز الثالث بمحركات البحث على موقع "جوجل" في مصر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، محور روض الفرج، وعدد من المشروعات القومية الكبرى فى مجال الطرق والكبارى والمحاور المرورية.

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ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

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