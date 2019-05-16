بالشروط والتفاصيل.. فتح باب التقدم لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف​:

أعلنت جائزة أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية المصرية والتي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السادسة بدءًا من يوم 20 مايو الجاري، وحتى 22 يوليو المقبل.

وجاءت شروط الأعمال الشعرية للراغبين للترشح، أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوب بالعامية المصرية، وأن تكون الطبعة الأولى من الديوان صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2017 وديسمبر 2018.

وتمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة، تمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة، ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عامًا فى يوم 22 يوليو 2019.

ويجرى التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز له التقدم بنفس العمل مرة أخرى في دورة تالية.

ويقدم المشارك فى فرع الأعمال الشعرية 6 نسخ من كل ديوان شعر، وتقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

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كما تضم القائمة القصيرة للجائزة، 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويجرى اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.

أما عن الجائزة النقدية، المخصصة للدراسات النقدية في شعر العامية المصرية، فتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه، ويشترط فيها أن يكون الكتاب منشورا أو بحثا للحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر خلال الفترة من أول يناير 2014 حتى نهاية موعد التقديم في 22 يوليو 2019، ولا يشترط في هذا الفرع حد أقصى للسن.

وتستقبل الأمانة العامة للجائزة، الدواوين الشعرية والدراسات النقدية، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الوارد قبل هذا التاريخ أو بعده.

وتعلن لجنتا التحكيم، أسماء الفائزين في الذكرى السادسة لرحيل أحمد فؤاد نجم في الثالث من ديسمبر 2019.