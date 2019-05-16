محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية "لديه الحرص على أن يكون لنا دائمًا تعاون وجهود مشتركة بيننا".
وأضاف جمعة خلال كلمته بحفل الإفطار الذي نظمته الكنيسة الأسقفية، اليوم الأربعاء، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، أن "البعض يظن أن الحياة بيننا كمسلمين ومسيحيين مستحيلة على أرض الواقع، لكن نحن دائمًا في بلادنا نثبت عكس ذلك".
من جانبه قدّم السفير البريطاني بالقاهرة جيفرى آدمز في كلمته التهنئة لكل المسلمين في مصر، وتابع: "من الجيد والمميز أن تكون هناك هذه الشراكة والصداقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر فهو وقت مُميَّز ومُقدس".
كانت هذه تفاصيل خبر علي جمعة: "البعض يظن الحياة بيننا كمسلمين ومسيحيين مستحيلة لكننا نثبت العكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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