بالصور- حفل إفطار رمضاني في الكنسية الأسقفية: "شهر الصيام ليس للمسلمين فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

نظمت الكنيسة الأسقفية في مصر برئاسة المطران منير حنا، حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور الشيخ الدكتور محمد عبد العاطي المنسق العام لبيت العائلة المصرية والذي حضر نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والسفير البريطانى بالقاهرة جيفرى آدمز، وسفير دولة سنغافورة بريمجت سداسيفان.

وأكد منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر - في كلمته خلال حفل الإفطار-، أن شهر رمضان ليس ملك المسلمين فقط بل ملكنا نحن أيضا مثلما نحتفل سويا بعيد ميلاد السيد المسيح.

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وأضاف أنه "رغم وجود اختلافات عقائدية بيننا، ولكن أيضا الشئ الذى يجمعنا هو الله الخالق الذى خلقنا جميعاً. فنحن جميعا نسل إبراهيم، حيث وعده الله أن يكثر نسله فى الأرض ويكون نسلا مباركا".

من جانبه، نقل الدكتور محمد عبد العاطي، منسق بيت العائلة المصرية، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، مؤكدا أن التضافر بين هذه الأمة قوى لا يفرقه شيئ.

وقدم السفير البريطانى بالقاهرة جيفرى آدمز في كلمته التهنئة لكل المسلمين فى مصر، وتابع قائلا: "إذ قال من الجيد والمميز إن تكون هناك هذه الشراكة والصداقة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر فهو وقت مميز ومقدس".