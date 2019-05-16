"المترو" ينفي إسناد مشروع "الخط الرابع" لشركة صينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

نفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تلقي عرض من شركة صينية للعمل بمشروع مترو الخط الرابع بدلاً من الشركات اليابانية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية غير صحيح بالمرة"، مطالبة بضرورة التأكد من الأخبار والمعلومات قبل تداولها، لعدم حدوث أي تضارب وصدور معلومات مغلوطة باسم الهيئه قد تضر بمشاريعها القومية.

وكان الدكتور أحمد فودة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أكد أن ما تردد بشأن إلغاء المناقصة التى طرحتها الهيئة بين شركات يابانية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تمتد من الجيزة حتى 6 أكتوبر، والمعرفة باسم "مترو الهرم"، بسبب المغالاة في العروض المقدمة من الجانب الياباني "غير صحيح".