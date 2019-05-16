"خارجية النواب البحريني": زيارة الملك لمصر دفعة قوية للعمل المشترك بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أشادت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، بنتائج زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر، واصفة الزيارة بانها تمثل دفعة قوية لمسار علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)-، إن الزيارة تحمل دلالات قوية على الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر تجاه قضايا وأزمات المنطقة.

وأكدت اللجنة، أهمية زيارة الملك حمد وما تخللها من لقاءات ومباحثات مهمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي التي جاءت في إطار العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، خاصة أنها تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات هامة، كما أنها امتداد لزيارت عديدة قام بها الملك حمد لمصر خلال السنوات الأخيرة، تقديرا لدور مصر الفاعل في دعم القضايا العربية والإقليمية.

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وقالت اللجنة إن العلاقات الثنائية بين البحرين ومصر تعددت على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، وعلى الصعيد السياسي تمثل مملكة البحرين بعدا استراتيجيا هاماً لمصر كما تمثل أيضا مصر عمق استراتيجي للبحرين، فضلاً عن توحد الرؤى المشتركة بين قيادتي البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشادت اللجنة بالعلاقات البحرينية المصرية البرلمانية المتميزة التي تجمع أعضاء السلطة التشريعية في كلا البلدين وتمثل علامة مضيئة في سماء العلاقات الثنائية على الصعيد التشريعي في ظل روح المودة التي تحكمها علاقات اخوية ممتدة على مر التاريخ والتنسيق بين المجلسين النيابيين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية بشكل عام.

كان الرئيس السيسي، استقبل الأحد الماضي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث بحثا علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة.