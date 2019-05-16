الحكم على متهمي "رشوة البنك الأهلي" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها على 5 متهمين، بينهم موظفين بالبنك الأهلي بتهمة تقاضي رشوة 3 ملايين جنيه.

يُصدر الحكم، برئاسة المستشار مجدي حسين وبعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي.

وأسندت النيابة للمتهمين "م.س" موظف بالبنك الأهلي، و"م.ع" موظف بالبنك الأهلي، و"ع.م" رجل أعمال، و"د.م" مدرس مساعد بجامعة أسيوط، و"م.ع" أستاذ جامعي بجامعة القاهرة، أولاً تقاضي المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلي المصري رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلي المصري بمصنع "سيلا للزيوت" بمحافظة الفيوم، بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.