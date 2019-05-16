إخلاء سبيل حمدي النقاز بكفالة 1000 جنيه لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قررت نيابة أكتوبر أول، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، بكفالة 1000 جنيه، في واقعة ضبطه خلال قيادته سيارته دون لوحات معدنية في منطقة الشيخ زايد.
وكانت قوات أمن الجيزة، ألقت القبض على "النقاز" مساء اليوم، خلال قيادته سيارته في منطقة الشيخ زايد.
وأوضح مصدر أمني - فَضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، أن اللاعب تم ضبطه لقيادته السيارة بدون لوحات معدنية.
وأكد المصدر أنه تم نقل "النقاز" لقسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر ضده بمعرفة المقدم كريم سمير، ومن ثم إحالته للنيابة المختصة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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