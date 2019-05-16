القبض على حمدي النقاز لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
قال مصدر أمني، إن قوات أمن الجيزة، ألقت القبض على حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك، خلال قيادته سيارته في منطقة الشيخ زايد.
وأوضح المصدر الأمني - الذي فَضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، أن اللاعب تم ضبطه لقيادته السيارة بدون لوحات معدنية.
وأوضح المصدر أنه تم نقل "النقاز" لقسم شرطة الشيخ زايد لتحرير محضر ضده بمعرفة المقدم كريم سمير، ومن ثم إحالته للنيابة المختصة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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