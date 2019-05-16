أخبار مصر | مصر تقدم مساعدات إنسانية إلي مالاوي لمواجهه آثار الإعصار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تقدم مساعدات إنسانية إلي مالاوي لمواجهه آثار الإعصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلاقاً من الواجب والدور المصري في الوقوف بجانب الأشقاء الأفارقة، ومع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، واتصالاً بقرار مصر تقديم مساعدات إنسانية لكل من مالاوي وموزمبيق وزيمبابوي التي تأثرت بإعصار "إيداي"، فقد تم التنسيق بين وزارة الخارجية والقوات المسلحة المصرية لإعداد وتجهيز وشحن مساعدات للدول الثلاث متمثلةً في خيام للإيواء ومواد غذائية ودوائية، حيث وصلت اليوم 15 مايو الجاري إلي العاصمة المالاوية ليلنجواي طائرة شحن عسكرية مصرية تحمل المساعدات المقدمة من مصر إلى الأشقاء في مالاوي.

هذا، ومن المقرر أن تصل يوم 18 مايو الجاري طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية لدعم القطاع الصحي المالاوي في التخفيف عن المتضررين من الاعصار.

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وكان في استقبال الطائرة السفير المصري في مالاوى حسن شوقي وأعضاء السفارة؛ كما شارك في مراسم الاستقبال من الجانب المالاوي السيد نيكولاس داوزى وزير الداخلية المالاوي وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة والخارجية المالاوية وقادة الأفرع الرئيسية للجيش المالاوي.

وصرح السفير شوقي أن المساعدات المصرية تأتي في إطار التزام مصر بدعم الأشقاء في مالاوي وخاصةً في أوقات الأزمات، وانطلاقاً من مسئولية مصر نحو مساندة الجهود الحكومية والأممية ومساعدة المتضررين من الاعصار الذي أودى بحياة حوالي 60 مواطناً مالاوياً، وخلف الآلاف من النازحين. وجدّد السفير المصري التعازي والإعراب عن تضامُن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً مع مالاوي الشقيقة.

من جهته، قدّم وزير الداخلية المالاوي بالنيابة عن رئيس مالاوي الشكر لمصر على وقوفها المستمر مع بلاده، ومساندتها المتواصلة للعملية التنموية فيها من خلال إيفاد الخبراء وتقديم الدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر المالاوية في العديد من المجالات الحيوية، ومؤكداً على ثقة بلاده في الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي وفي قدرة مصر على وضع آليات للتعامُل مع التحديات التى تواجه القارة فضلاً عن الحفاظ على وحدة وتكامُل المواقف الأفريقية.