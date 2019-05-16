أخبار مصر | خاص| وزير الصحة الأسبق يوضح أنواع الأطعمة التي يجب تناولها في رمضان للاستمتاع بصيام صحي وسليم خلال برنامج "الخليج 365 كلينك"

تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة العظام وقوتها على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الخليج 365"، مع الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، وأستاذ الجراحة والعظام، فى لقاء خاص خلال برنامج "الخليج 365 كلينك"، والذي يعرض على بوابة الخليج 365 الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

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وقال الدكتور عادل العدوي، لابد خلال فترة الصيام التركيز على أطعمة معينة وذلك لتناولنا وجبتين فقط (الإفطار والسحور) بغير الأيام العادية المسموح خلالها بتناول الطعام فى جميع الأوقات، لذلك لابد من تناول أطعمة معينة لتعويض نقص عدد مرات تناول الطعام.

وأضاف العدوي، لابد من التركيز على البلح، فهو من أكثر الأطعمة التى تحتوى على كالسيوم واملاح معدنية مفيدة للكتلة العظمية بصورة كبيرة، وعلينا ان نهتم ايضا بمنتجات الألبان لكونها غنية بالكلسيوم والاملاح المعدنية، كما يجب الأهتمام بالخضروات لأنها تحتوى على نسبة من الفيتامين التى تعوض عدد نقص مرات الطعام على مدار يوم الصيام.

وأكمل وزير الصحة الأسبق، ان الأسماك مهمة جدا وخصوصًا الدهنية منها لإحتوائها على فيتامين D كما تحتوى على مواد كثيرة مفيدة لعظام الأنسان.