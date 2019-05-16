أخبار مصر | عبلة الكحلاوي لـ"الخليج 365": نقدم وجبات إفطار رمضانية للطلاب الأفارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبلة الكحلاوي لـ"الخليج 365": نقدم وجبات إفطار رمضانية للطلاب الأفارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتوره عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، إن جمعية الباقيات الصالحات التي تتشرف بإدارتها تقدم دعم كامل للأفارقة ووجبات إفطار رمضانية.

وأضافت الكحلاوي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": كل منا في مكانه مسئول عن استكمال وتحسين صورة مصر، حتى تسعى مصر لاستعادة دورها الريادي على أكمل وجه.

وتابعت: نتعاون ونزيد من الجهد كل حسب عمله، مناشدة الشباب بالتطوع في العمل الخيري وترحب بمن يريد ذلك في أي وقت.