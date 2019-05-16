أخبار مصر | وزير الطيران يفتتح دورة العاملين الرمضانية لكرة القدم الخماسية بنادي إيروسبورت (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يفتتح دورة العاملين الرمضانية لكرة القدم الخماسية بنادي إيروسبورت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعاملين بوزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعه والتي تقام خلال شهر رمضان المبارك بنادى ايروسبورت فرع (ب) تحت مسماه الجديد "ستار" .

وقد حضر الافتتاح الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار حسن تهامي أمين عام وزارة الطيران واللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت وعدد من رؤساء الشركات التابعة ولفيف من القيادات والعاملين بالوزارة والشركات التابعة بالإضافة الى الفرق المشاركة واللجان التحكيمية في الدورة الرمضانية .

و يشارك في الدورة (10) فرق من العاملين بقطاع الطيران المدنى يمثلون " وزارة الطيران المدنى - الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - الشركة القابضة لمصر للطيران - الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران - الهيئة العامة للأرصاد الجوية- نادى ايروسبورت ".

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وأكد الفريق يونس المصرى أن رياضة كرة القدم الخماسية هى من أهم الرياضات الجماعية ولها فوائد صحية واجتماعية واخلاقية حيث أن أساس لعبة كرة القدم هو الفريق وبالتالي فهى تنمى مفاهيم التعاون وعلاقات الإخاء روح الأسرة الواحدة بين العاملين داخل قطاع الطيران المدنى وترسيخ مبادئ التواصل بينهم وبين قياداتهم.

وقد شهدت فاعليات الافتتاح اجراء سحب علني لتوزيع هدايا تذكارية علي العاملين الحضور.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى إطار إستضافة مصر لبطولة كاس الأمم الإفريقية مصر 2019 والتى سوف تقام خلال شهري يونيه ويوليو المقبل يستضيف نادى ايروسبورت تدريبات فريق منتخب جنوب افريقيا ، المشارك في البطولة كما قامت ادارة النادى بتجهيز شاشات عرض عملاقه من أجل الحضور ومتابعة مباريات البطولة داخل النادي مع توفير كافة الخدمات للحضور.

كما أن وزارة الطيران المدنى تولى اهتماماً كبيراً لهذا الحدث وتسخر كل الإمكانيات البشرية و الفنية لتخرج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة مصر وقدراتها التنظيمية على استضافة أكبر البطولات الدولية والإقليمية ، حيث قامت الوزارة بإطلاق اسم البطولة على صالة (4) بمطار القاهرة الدولى خلال فترة انعقادها فى مصر وتخصيصها لاستقبال البعثات الرياضية والمنتخبات المشاركة فى الحدث. بالاضافة الى اختيار الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وكذا تقديم كافة تسهيلات السفر للمنتخبات والجماهير الأفريقية والعربية المشاركة فى هذا الحدث الكبير .