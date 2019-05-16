أخبار مصر | ليلى مقلد تنظم الإفطار السنوي بحضور عدد من الشخصيات العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليلى مقلد تنظم الإفطار السنوي بحضور عدد من الشخصيات العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عدد من الشخصيات العامة، وعدد من رجال الأعمال حفل الإفطار السنوي الذى نظمته الدكتورة ليلى مقلد رئيس مبادرة شباب بيحب مصر في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر.

وكان فى مقدمة الحضور كل من اللواء خميس فضل رئيس حى مدينة نصر، ولفيف من رجال الشرطة ورجال الأعمال والبعض من رابطة شباب مدينة نصر.

وأكدت ليلى مقلد رئيس مبادرة شباب بيحب مصر خلال كلمتها أن الرئيس السيسى عبر بمصر خلال الفترة الماضية الى بر الامان ورجل أخذ في عاتقه أن ينقذ البلد من الفتنة والحرب الأهلية، وأنه يقوم بمهامه ومتمسك بثوابت أداء واجبة الوطنى وهو الدفاع عن مصر بما يملك لأنه يدرك أبعاد المؤامرة، مؤكدة ان الفترة المقبلة ستشهد فيها مصر المزيد من الإنجازات والاعمال العظيمة وجنى ثمار الاصلاح الاقتصادى.