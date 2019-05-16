محسن صلاح رئيس «المقاولون العرب»: محور روض الفرج «حدوتة مصرية» بأيادٍ وطنية 100%

كشف المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، عن مجموعة من أسرار تنفيذ محور روض الفرج الذى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبرى ملجم فى العالم، وتسلم الشركة الشهادة من موسوعة جينيس بذلك.

وقال «صلاح» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» إن «محور روض الفرج حدوتة مصرية، حيث تم تنفيذه بأياد مصرية 100%، وسبق تنفيذ نموذج مصغر منه فى كوبرى ٦ أكتوبر منذ سنوات، ولكن روض الفرج مشروع عملاق يسجل فى العالم من الإبداعات الهندسية.

وأضاف: «الآن أصبحنا نمتلك تقنية تنفيذ هذا النوع من الكبارى الملجمة، وهذه التقنية تم نقلها لأبنائنا من شباب المهندسين واكتسبها نحو ٣٠ مهندسا وتقنيا وعاملا سواء فى ورش تصنيع الكابلات أو أثناء التنفيذ»، وأشار إلى أن محور روض الفرج تم تنفيذه فى نصف المدة وبنصف التكلفة، والمعدات التى تم تنفيذها فى المشروع تم تصنيعها بربع ثمنها ورفضنا استيرادها، منها الأوناش العملاقة والعلّاقات التى تقوم برفع «كمر» الكوبرى على النيل اللازمة لجسم الكوبرى، حيث كانت تصنيعا مصريا 100%، وأيضا العوامات تم تصنيعها خصيصا فى مصر لصالح الكوبرى، موضحاً أن الخبير الصينى الذى أشرف على تنفيذ ٥٠ كوبرى ملجمًّا على مستوى العالم والذى يشرف على تركيب وشد الكابلات، قال إنه لم يشهد فى حياته الأرقام القياسية فى مدة تنفيذ المشروع ومهارة المهندسين المصريين فى تنفيذ المشروع.

وقال إن مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات، والعمل الفعلى فى المشروع كان ١٨ شهرا على الرغم من أن مدة التنفيذ المخطط لها لتنفيذ هذا النوع من المشروعات ٦ سنوات.



السيسي يفتتح محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر

السيسي يفتتح محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر