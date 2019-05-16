شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم طالبًا حصد المركز الثاني في بطولة العرب الدولية لمصارعة الذراعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الطالب شادي صلاح سيد بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة، وذلك لحصوله على الميدالية الفضية والمركز الثاني في مصارعة الذراعين في بطولة العرب الدولية. وقال المحافظ إن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً برعاية الموهوبين من أبناءها الطلاب في شتى المجالات، مؤكداً على أهمية تكريم هؤلاء المتميزين رياضياً لإعطائهم دافعاً كبيراً لبذل مزيد من الجهد خلال مشاركتهم في البطولات القادمة مقدماً الشكر للقائمين على نجاح أبناء المحافظة وتميزهم في مثل هذه البطولات وإحراز تلك الميداليات. ومنح المحافظ الطالب شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لجهده، معرباً عن خالص تمنياته باستمرار النجاح والتفوق .

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