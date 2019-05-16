شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. اعرف خدمات زوار المسجد الحرام فى العشر الأوائل من رمضان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجهودات كبيرة تبذلها رئاسة شئون الحرمين لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام، لتسير أداء مناسك العمرة فى شهر رمضان الحالى، على كافة المحاور الخدمية والإرشادية والدينية.



ونشرت رئاسة شئون الحرمين إنفوجراف لإحصائيات العشر أيام الأولى من رمضان فى المسجد الحرام للعام الحالى، وعلقت قائلة: "مئات الآلاف من قاصدى المسجد الحرام استفادوا من الخدمات التى تقدمها رئاسة شئون الحرمين منذ مطلع رمضان المبارك".





إحصائية رئاسة شئون الحرمين

وأضاف "الإنفوجراف" على محور الإرشادي والدينى، أن عدد المستفيدين من مقرأة الحرمين بلغ 1693، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الترجمة 559 ألفا، وبلغ عدد المصاحف الموزعة على قاصدى المسجد الحرام 13415، أما خدمة الإرشاد المكانى بلغ 21309، أما بالنسبة للمحور الخدمى بلغت كمية النفايات التى أزيلت فى أول عشرة أيام 1583 طنًا، واستهلك 21 ألف لتر من ماء زمزم، وعدد الكاسات المستهلكة للسقايا بلغ 26 مليونا، والمستفيدين من خدمة نقل ذوى العجائز 2266، وخدمات نقل كبار السن 1214، ومستخدمي خدمة العربات 5597.



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وعلى المحور الإدارى، وصلت البلاغات الهاتفية 1155، و11711 من البلاغات اللاسلكية والبلاغات الإلكترونية 182، وبلغ عدد زوار مصنع الكسوة 307.



وكان قد تفقد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، عدداً من مرافق المسجد الحرام، واطلع على الخطط والأعمال الميدانية التي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.







وقدم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره للقطاعات العاملة في المسجد الحرام وللشباب السعودى المتطوع كافة على الجهود التى يؤدونها لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.





كما اطلع على الخدمات والجهود التى تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، مستمعًا لشرح عن دور الجهات الأمنية العاملة فى المسجد الحرام لإدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.