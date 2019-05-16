أخبار × 24 ساعة.. 100 مليون صحة تحذر الصائمين من الإفطار على الماء البارد وتنصح بالشوربة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. صور.. السيسىى يتفقد كوبرى تحيا مصر ويناقش رئيس الوزراء عن المشروعات المقبلة شهادة دخول كوبرى"تحيا مصر – محور روض الفرج" موسوعة جينيس استمرار تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات على موقع دعم مصر صندوق مكافحة الإدمان يشيد بـ 10 أعمال درامية خالية من مشاهد المخدرات صرف 70% من مقررات التموين عن شهر مايو حتى الآن 133 سيارة مجهزة لطرح مجمدات اللحوم والدواجن تجوب الميادين العامة مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى الأحد المقبل تجهيز جدول امتحانات الدور الثانى لأبناء المصريين فى الخارج وإعلانه قريبا Advertisements لطلاب الثانوية العامة.. بالاسم اعرف رقم الجلوس واللجان "الآفات الزراعية" نستهدف الوصول لـ11 ألف مطبق للمبيدات الآمنة بنهاية العام ننشر تحديث 42 مادة منظمة لقواعد أعمال الحجر الزراعى المصرى تقرير: ارتفاع حصاد القمح لـ 2.374 مليون فدان وجارى التوريد لـلسلع التموينية حملة 100 مليون صحة تحذر الصائمين من الإفطار على الماء البارد وتنصح بالشوربة %2.8 معدل الإصابة بفيروس سى بـ100 مليون صحة.. و4% ثبوت الأجسام المضادة 43 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ 4700 جنيه.. الحق قدم "لجنة شئون الهجرة" تعقد اجتماعها الأول وتستعرض كافة اتفاقيات الهجرة الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة والعظمى بالقاهرة 39 درجة اليوم.. وغدا تبلغ 40 زلزال بقوة 4.8 يضرب البحر المتوسط غرب فلسطين وشمال بورسعيد

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