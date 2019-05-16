شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط لجمع ومعالجة البيانات الشخصية بالقانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعاتها، المادة الخاصة بشروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية بمشروع القانون الجديد. وحددت المادة - حسبما انتهت إليها اتصالات النواب - 4 شروط يجب توافرها لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، وتتمثل فى الآتى : 1- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى. Advertisements 2- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة. 3- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها. 4- ألا يجرى الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها. وحسب المادة - تحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات، والضوابط والمعايير القياسية، للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

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