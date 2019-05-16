شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليونًا و351 ألف شاب ترددوا على مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن أعلى فئة عمرية ترددت على مراكز 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية من عمر 25 إلى 35 عامًا.



وقال المهندس أيسم صلاح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إجمال عدد الشباب فى هذه الفئة العمرية، الذين ترددوا على مبادرة 100 مليون صحة، بلغ 13 مليونًا و351 ألفًا و33 مواطنًا.



وتابع المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة، أن الشباب كان لهم دور كبير فى نجاح المبادرة، مؤكدًا أن هناك إلى حد كبير تحسنًا فى وعى وإدراك المواطنين لأهمية المبادرات القومية فى الفحص والعلاج، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن المجتمع وما يعانيه من أمراض ومشاكل صحية.