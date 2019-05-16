شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن نتائج كشف المخدرات بين العاملين فى المؤسسات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتنسيق مع الجهات المعنية، الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.



”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات حول آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين فى نقاط محددة:

1- الكشف على 15877 من الموظفين فى 10 وزارات والمؤسسات التابعة لهم، وكذلك سائقى الحافلات المدرسية خلال 4 أشهر من يناير وحتى أبريل الماضى.

2- تبين تعاطى 555 حالة للمواد المخدرة.

3- إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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4- تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

5- من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يجرى اعتباره مريضًا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023".

6- تكثيف حملات الكشف أيضًا على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة.

7- تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.

8- تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات الحكومية لرفع وعى العاملين بمخاطر المخدرات.