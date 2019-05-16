8 معلومات عن نتائج كشف المخدرات بين العاملين فى المؤسسات الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتنسيق مع الجهات المعنية، الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.
1- الكشف على 15877 من الموظفين فى 10 وزارات والمؤسسات التابعة لهم، وكذلك سائقى الحافلات المدرسية خلال 4 أشهر من يناير وحتى أبريل الماضى.
2- تبين تعاطى 555 حالة للمواد المخدرة.
3- إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
4- تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
5- من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يجرى اعتباره مريضًا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023".
6- تكثيف حملات الكشف أيضًا على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة.
7- تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف.
8- تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات الحكومية لرفع وعى العاملين بمخاطر المخدرات.
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