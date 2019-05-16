شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى مالاوى لمواجهه آثار الإعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقاً من الواجب والدور المصرى فى الوقوف بجانب الأشقاء الأفارقة، ومع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، واتصالاً بقرار مصر تقديم مساعدات إنسانية لكل من مالاوى وموزمبيق وزيمبابوى التى تأثرت بإعصار "إيداى"، فقد قامت وزارة الخارجية بإعداد وتجهيز وشحن مساعدات للدول الثلاث متمثلةً فى خيام للإيواء ومواد غذائية ودوائية، حيث وصلت اليوم الأربعاء إلى العاصمة المالاوية ليلنجواى طائرة شحن مصرية تحمل المساعدات المقدمة من مصر إلى الأشقاء فى مالاوى.

ومن المقرر أن تصل يوم 18 مايو الجارى طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية لدعم القطاع الصحى المالاوى فى التخفيف عن المتضررين من الإعصار.

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وكان فى استقبال الطائرة السفير المصرى فى مالاوى حسن شوقى وأعضاء السفارة، كما شارك فى مراسم الاستقبال من الجانب المالاوى السيد نيكولاس داوزى وزير الداخلية المالاوى وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة والخارجية المالاوية وقادة الأفرع الرئيسية للجيش المالاوى.

وصرح السفير شوقى أن المساعدات المصرية تأتى فى إطار التزام مصر بدعم الأشقاء فى مالاوى وخاصةً فى أوقات الأزمات، وانطلاقاً من مسئولية مصر نحو مساندة الجهود الحكومية والأممية ومساعدة المتضررين من الاعصار الذى أودى بحياة حوالى 60 مواطناً مالاوياً، وخلف الآلاف من النازحين. وجدّد السفير المصرى التعازى والإعراب عن تضامُن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً مع مالاوى الشقيقة.

من جهته، قدّم وزير الداخلية المالاوى بالنيابة عن رئيس مالاوى الشكر لمصر على وقوفها المستمر مع بلاده، ومساندتها المتواصلة للعملية التنموية فيها من خلال إيفاد الخبراء وتقديم الدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر المالاوية فى العديد من المجالات الحيوية، ومؤكداً على ثقة بلاده فى الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وفى قدرة مصر على وضع آليات للتعامُل مع التحديات التى تواجه القارة فضلاً عن الحفاظ على وحدة وتكامُل المواقف الأفريقية.