شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل حمدى النقاز بكفالة ألف جنيه لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل "حمدى النقاز" لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك لكرة القدم، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، على خلفية ضبطه أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، اليوم الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد.

بدأت الواقعة أثناء إعداد ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد كمين، حيث تم إيقاف سيارة بدون لوحات معدنية لفحص مستقلها، وتبين أن قائدها هو حمدى النقاز لاعب نادى الزمالك، فتم اقتياده لقسم شرطة أول أكتوبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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