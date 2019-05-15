شكرا لقرائتكم خبر عن رد قاسٍ من سمية الخشاب على اتهام أحمد سعد بسرقة شقته: «عندي بيوت معرفش عددها» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».

وخلال الحلقة، ردّت «سمية» على اتهامات «سعد» لها بسرقة شقته، إذ قال خلال ظهوره في حلقة سابقة من البرنامج، إنها رفضت منحه الشقة الخاصة به، قائلة: «هو بيكذب على طول، هو أصلا معندهوش دفتر شيكات، وقالي أنا بخاف أكتب شيكات».

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وأضافت أن أحمد سعد «اشترى سيارة لأم أولاده بالتقسيط وكتب على نفسه شيكات، ولكن صاحب المعرض لم يجد في رصيد أحمد سعد البنكي ما يُسدد هذه الشيكات وأخد رفض على الشيكات».

وتابعت: «البنك عمله بلاك ليست، فمعرفش يطلع دفتر شيكات، جه بقى بعد ما ضربني بيقولي انقلي الشقة باسمي، وأنا هكتبلك الشيكات، قولتله لأ، أنا دافعة في الشقة أكتر ما هو دفع، وبعدين هاخد شقته ليه، هو أنا ناقصني بيوت، أنا واخدة فيلا في المنطقة اللي هو واخد فيها الشقة 6 أضعاف شقته، أنا كمان عندي بيوت والله ما أعرف عددها».

واختتمت كلامها بإظهار ما يثبت إعطاءها أموال الشقة لـ«سعد»: «أنا هدفع فلوس الشقة وادهاله ليه.. هو أنا هبلة، أنا اديته الفلوس اللي دفعها في الشقة».