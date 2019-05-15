شكرا لقرائتكم خبر عن رهبان المحرق في رحلة للقدس لدعم قضية دير السلطان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، برفقة بعض من الآباء رهبان الدير، زيارة الأماكن المقدسة التي عاش فيها السيد المسيح والسيدة العذراء.

وقال مصدر كنسي، أحد أباء الوفد من أباء الدير المحرق، إن الزيارة جاءت بعد مباركة وموافقة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، وأيضا لدعم نيافة الأنبا انطونيوس مطران القدس، والآباء الرهبان وخدام ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأراضي المقدسة في قضية دير السلطان، والتى تجددت في الشهور الأخيرة مرة أخرى.

وتابع المصدر الكنسي، أن قضية دير السلطان الذي حكم القضاء عدة مرات بأحقية ملكية الكنيسة القبطية للدير، وأن كان الحكم لم ينفذ بعد منذ سنوات طويلة، شاكرين اهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة مسئوليها بهذه القضية والتي تخص جميع المصريين.

رهبان المحرق في رحلة للقدس لدعم قضية دير السلطان

رهبان المحرق في رحلة للقدس لدعم قضية دير السلطان