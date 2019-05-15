شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» و«المقاولون العرب» يوضحان حقيقة تحطم الممشى الزجاجي لكوبري تحيا مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا «مجهولة المصدر» لكوبري «تحيا مصر» بعد ساعات من افتتاحه، إذ ظهر في الصور المتداولة، كسر أحد الألواح الزجاجية في الكوبري.

وعلق هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصورة قيل أنها من مشروع محور روض الفرج الجديد، وهى عبارة كسر زجاجى في الممشى المقام على جانبى الكوبرى الجديد.

وقال يونس عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، إن ما تم نشره عارً تماماً من الصحة، مؤكدا أنه تواصل مع مهندسي المقاولون العرب، والذين بدورهم أكدوا أن الصورة كانت وقت التجارب وتركيب الزجاج لتجربته، ومن الطبيعى أن يحدث ذلك.

وتابع يونس، أنه تم إجراء اختبارات السلامة والأمان على الكوبرى الجديد، ومن الممكن حدوث نسبة هالك في الزجاج اثناء التركيب.

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من جانبه، نفى مصدر بشركة «المقاولون العرب» ما تداوله البعض على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض أحد الألواح الزجاجية في الممشى بـ«كوبري تحيا مصر» للكسر.

وقال المصدر إن الصورة قديمة، وحدثت أثناء تجارب التركيب من فترة، إذ لفت أنه «ممكن حدوث نسبة حدوث هالك في الزجاج أثناء التركيب، للتأكد من الانتهاء من إجراء اختبارات السلامة والأمان».

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، محور المشير وكوبري تحيا مصر أو محور روض الفرج والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم.

وقد وصفت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية محور تحيا مصر بـ«الكوبري الملجم الأعرض على مستوى العالم»، وأدرجته ضمن الموسوعة.

من جانبه، أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه منذ تكليفهم بتشييد محور تحيا مصر منذ 2016 والعمل لم يتوقف ثانية واحدة، مشيرًا إلى أن العمل بكوبري أكتوبر استغرق 17 سنة بينما محور «تحيا مصر» استغرق 4 سنوات فقط.

وأضاف «صلاح»، في كلمته، خلال افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم، أن مصر تشهد نهضة شاملة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس السيسى المسؤولية، وأصبحت مصر نموذجًا ناجحًا للعديد من الدول والعالم.