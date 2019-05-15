شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد ممدوح يرد على منتقدي «مخارج ألفاظه»: «آسف بجد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الفنان محمد ممدوح، عن الانتقادات التي توجه له مؤخرًا بسبب طريقة نطقه للكلمات ونفسه القصير، وهي الانتقادات التي ظهرت بعد غرض مسلسل «قابيل» و«ولد الغلابة».

وأشار محمد ممدوح خلال حوار تليفزيوني، إلى أنه يأسف نتيجة مخارج الألفاظ ونفسه القصير، قائلا: «أنا آسف بجد».

وأكد تعامله مع أدواره التي يطل بها على الجمهور كأنها بطولة مطلقة، موضحًا: «أنا من رأيي أني بعمل بطولة مطلقة».

وشدد محمد ممدوح على أن انطلاقته الحقيقية كانت في مسلسل جراند أوتيل، بينما أضاف أنه تراجع عن تصريحه بأن أم كلثوم تسبب له صداعًا، قائلا: «من يهاجمونني عندهم حق وأنا المصطلح خاني».

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ولفت إلى أن دراسته في كلية الحقوق لم يستفد منها في أي شيء، مؤكدًا: «الحقوق لم استفد أي حاجة منها خالص».

وأكد أن دوره في مسلسل «اختفاء» مع الفنانة نيلي كريم وهشام سليم، ظُلم بسبب مشاكل الميك آب.

وعن سؤال بشأن هل محمد رمضان هو «نمبر وان»، قال: «مفيش نمبر وان».

ونوه بأنه يرغب في العمل مع الفنانة منى زكي، بجانب رغبته في العمل مع الفنان أحمد حلمي، كما أشار إلى أن العمل مع الفنانة منة شلبي يستفزه فنيًا.