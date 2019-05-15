شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات رمضانية دينية بـ«جبل الطير» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية بقرية دير جبل الطير بسمالوط، والتي تستمر على مدار 3 أيام، لنشر قيم المواطنة وقبول الآخر، ضمن الخطة التي أطلقتها المحافظة بأكثر من 40 قرية حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

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كما تنظم مديرية الشباب والرياضة أمسيات دينية رمضانية لأبناء القرية.

يأتي ذلك ضمن جهود مكثفة للمحافظة من أجل توفير الراحة للمواطنين، إذ توفر مديرية التموين سلع غذائية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ المتحركة، كما افتتحت مديرية التضامن الاجتماعي، عددا من فصول محو الأمية، بالإضافة إلى تنظيم قوافل علاجية وندوات للتوعية والتسديد عن الغارمات، وتوزيع مساعدات عينية على الأيتام من أبناء القرية.

فيما يقوم فرع المجلس القومي للمرأة باستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المعيلات والفقيرات من أبناء القرية، توفيرًا للوقت والجهد.