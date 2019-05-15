شكرا لقرائتكم خبر عن آمال زيدان مديرًا لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قرارا بتكليف آمال زيدان، مديرا لفرع الجهاز بشمال سيناء، خلفا لسليمان العماري، الذي تم تكليفه مديرا لفرع الجهاز بمحافظة السويس.

وأكدت زيدان أن الفترة القادمة ستشهد ضخ المزيد من شرائح التمويل الصغيرة والمتناهية في الصغر بالتوازى مع توفير حزم متنوعة من الخدمات غير المالية من التدريبات الحرفية وتدريبات ريادة الأعمال والنوع الاجتماعي بمختلف مدن شمال سيناء.

يذكر أن زيدان كانت تتولي منصب نائب مدير فرع الجهاز بشمال سيناء، وهي عضو المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، وخريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.