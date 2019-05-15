شكرا لقرائتكم خبر عن من «علاقة روحانية» إلى «أحسنلك تسكت خالص».. سمية الخشاب تُهدد أحمد سعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».

وردت سمية الخشاب على ما قاله أحمد سعد، في تصريحاته السابقة، إذ قالت: «أقل حاجة عشتها معاه كانت التعاسة والبؤس»، أي أن العلاقة التي بدأت بينهم قبل سنوات، تحوّلت من علاقة «روحانية»، كما وصفوها، إلى علاقة أخرى.

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وأضافت: «كنت بحاول أخلي حياتي سعيدة ولذيذة»، موضحة: «كان فيه أيام حلوة بس هو كان عنده ظروف».

وعن ظهورها في حلقة اليوم، قالت سمية: «بعد ما شُفت الحلقة، قلت لازم أرد، أنت ازاي طالع تتكلم؟، أحسنلك تسكت خالص، أنا طلعت قلت (الطلاق رزق)، أنا مكنتش في رزق، كُنت في أذية».

وتابعت: «هو لو مكنش خايف، مكنش قالك بلاش تستضيفيني، أنا أواجه أي حد، طالما أنا على حق».