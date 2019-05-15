شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء يحتفل بذكرى انتصار 10 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء ملتقى مبدعي سيناء الثاني تحت عنوان «ذكرى انتصارات العاشر من رمضان» وخلاله استضاف المجاهد «نبيل المغربى» أحد أبناء سيناء الذين أسهموا بدورهم قى تحرير سيناء ومقاومة الاحتلال الإسرائيلى.

وبحسب بيان، الأربعاء، نُظم الملتقي تحت رعاية اللواء عبدالفضيل، شوشة محافظ شمال سيناء، بالتعاون مع مركز شباب مدينة العريش، بمركز شباب العريش بحضور الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، وقيادات شمال سيناء التنفيذية والحزبية وعدد من الشعراء.

وفى كلمته أوضح عبدالقادر مبارك، رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء على مسعى الاتحاد الدائم لإبراز المبدعين في شمال سيناء من مختلف المجالات وأكثرها إبداعا هي بطولات المجاهدين في الحروب السابقة لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى بوقوفهم صفا واحدا مع القوات المسلحة، وأن أبناء سيناء اليوم أيضا يقفون في نفس الخندق ويقدمون التضحيات للقضاء على الإرهاب الذي يعيش لحظاته الأخيرة.

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من جانبه، أكد حمدي نصر من الجيل الأول للصحفيين بسيناء، أن إلقاء الضوء على بطولات من ساهموا في انتصارات الوطن على أعدائه هو هدف يحمل قيمة وطنية للأجيال عن انتصارات كتبت بالدماء والمجاهدين رسموا خط من نور أمام قواتهم المسلحة لتحقيق النصر في العاشر من رمضان وأن ذاكرة الوطن لا تضل ولا تنسى كل من ساهم فيها.

وخلال الملتقى عرض المجاهد «نبيل المغربي» جوانب من الأعمال الفدائية التي شارك فيها وزملاؤه، معتبرا أن تكريمه هو وسام يعتز به من الصحفيين في سيناء، وعرض بعضا من الأعمال البطولية التي نفذت على أرض سيناء بإشراف وتخطيط القوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أن أبطال سيناء من المجاهدين في تلك الفترة ليسوا فقط الـ٧٥٠ مجاهدا من سجلت أسماؤهم في سجلات جمعية المجاهدين بل كل أبناء سيناء كانوا على درجة كبيرة من الوطنية والمسؤولية وكانوا عيون الوطن أمام القوات المسلحة لدك حصون العدو، وأن بعض المجاهدين تحمل السير أكثر من 26 كيلو مترا في الملاحات لنقل المهام وتنفيذ الخطط في كل بقعة من الأرض، وأشار إلى إنه اعتقل بعد عملية فدائية وحكمت عليه محاكم الاحتلال الإسرائيلى بـ 23 عاما، حتى تم إطلاق سراحه ضمن اتفاقات تبادل الأسرى لاحقا.

ووجه «المغربى» رسالة إلى الشباب قائلا «لابد أن تعرفوا معنى كلمة وطن ومواطنة بكل صدق، لأننا عشنا في الوطن بسعادة وشقاء نتحمل أي شيء ولكن يبقى حضن الوطن يجمعنا وإن شاء الله المستقبل أفضل لأننا على حق.

وخلال الملتقى القى الشعراء «سالم شبانة وعطاالله الجداوي ومحمد عابد» وأحمد أبوحج وحسونة فتحى وعبدالكريم الشعراوى قصائد شعرية خلال الأمسية ارتبطت بسيناء من خلال أنماط الشعر البدوي والحداثي والعامية، وتم تسليم المجاهد «نبيل المغربى» شهادة التكريم.

وفى كلمته أشار الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، لأهمية الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتبقى حاضرة في ذهن كل جيل.