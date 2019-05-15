شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفطر مع المواطنين على الكورنيش بالخيمة الرمضانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الأهالى في الإفطار الجماعى الذي تقيمه المحافظة في الخيمة الرمضانية طوال أيام شهر رمضان المبارك بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل.

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جاء ذلك بحضور اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة المنيا ومحمد سيد، رئيس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية والدينية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، ونواب البرلمان.

وأوضح المحافظ أن الشعب المصري يتميز بإقامة مثل هذه الخيم والموائد خلال أيام الشهر الفضيل، تأكيدا لروح المودة والمحبة والتكافل التي تسود بين جميع أبناء المجتمع المصري.

كما أكد المحافظ حرصه على التواجد بين أهالى محافظة المنيا في شهر رمضان الكريم ليكون على تواصل معهم ومشاركتهم في الإفطار.

الخيمة الرمضانية بمحافظة المنيا بمشاركة المحافظ

الخيمة الرمضانية بمحافظة المنيا بمشاركة المحافظ

الخيمة الرمضانية بمحافظة المنيا بمشاركة المحافظ

الخيمة الرمضانية بمحافظة المنيا بمشاركة المحافظ

الخيمة الرمضانية بمحافظة المنيا بمشاركة المحافظ

الخيمة الرمضانية بمحافظة المنيا بمشاركة المحافظ

الخيمة الرمضانية بمحافظة المنيا بمشاركة المحافظ

الخيمة الرمضانية بمحافظة المنيا بمشاركة المحافظ

الخيمة الرمضانية بمحافظة المنيا بمشاركة المحافظ