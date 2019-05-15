- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفطر مع المواطنين على الكورنيش بالخيمة الرمضانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الأهالى في الإفطار الجماعى الذي تقيمه المحافظة في الخيمة الرمضانية طوال أيام شهر رمضان المبارك بمقر استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة المنيا ومحمد سيد، رئيس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية والدينية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، ونواب البرلمان.
وأوضح المحافظ أن الشعب المصري يتميز بإقامة مثل هذه الخيم والموائد خلال أيام الشهر الفضيل، تأكيدا لروح المودة والمحبة والتكافل التي تسود بين جميع أبناء المجتمع المصري.
كما أكد المحافظ حرصه على التواجد بين أهالى محافظة المنيا في شهر رمضان الكريم ليكون على تواصل معهم ومشاركتهم في الإفطار.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المنيا يفطر مع المواطنين على الكورنيش بالخيمة الرمضانية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.