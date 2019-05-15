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شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد: سعيد بلقاء أخي السيسي.. وبحثنا كل ما من شأنه دفع علاقاتنا الراسخة للأمام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكتب «بن زايد» في حسابه على تويتر: «أخي فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر الشقيقة.. بحثنا كل ما من شأنه دفع علاقاتنا الراسخة إلى الأمام، وما تشهده المنطقة من تطورات دقيقة وجهودنا المشتركة للتصدي لمصادر تهديد الأمن والسلام الإقليمي والعالمي».
سعدت بلقاء أخي فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر الشقيقة.. بحثنا كل ما من شأنه دفع علاقاتنا الراسخة إلى الأمام، وما تشهده المنطقة من تطورات دقيقة وجهودنا المشتركة للتصدي لمصادر تهديد الامن والسلام الإقليمي والعالمي. pic.twitter.com/oQlV9p6hC7
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
سعدت بلقاء أخي فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة.. بحثنا كل ما من شأنه دفع علاقاتنا الراسخة الى الأمام، وما تشهده المنطقة من تطورات دقيقة وجهودنا المشتركة للتصدي لمصادر تهديد الامن والسلام الإقليمي والعالمي . pic.twitter.com/oQlV9p6hC7— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 15, 2019
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