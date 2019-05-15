شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش مع السفير الهندي استعدادات المشاركة في قمة المناخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، راهول كولشيريشت سفير دولة الهند بالقاهرة لمناقشة دور مصر في دعم الدول النامية في قمة المناخ المزمع عقدها بنيويورك سبتمبر المقبل، حيث أكد السفير على تطلع دولته للتعرف على رؤية مصر تجاه القمة وما يمكن أن تحققه القمة لطموحات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا، في ظل اتفاق باريس للمناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر مهتمة بما يمكن تحقيقه من خلال قمة المناخ، موضحة أنها عرضت رؤية مصر فيما يخص التكيف مع آثار تغير المناخ خلال المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالمناخ في نيويورك مارس الماضي، وسيتم عقد اجتماع آخر هام في أبوظبي يونيو القادم لوضع مسودة لمتطلبات العمل في قمة المناخ.
واتفق الجانبان على التنسيق خلال الفترة القادمة لمناقشة اهتمامات ومتطلبات ومصالح الدول النامية تحت مظلة تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
وفي سياق على هامش الاحتفالات باليوم العالمى للتنوع البيولوجى تنظم وزارة البيئة احتفالية بمشاركة جروب «مدرسة الصحراء لمهارات البقاء» الذي تنظم الحدث السنوى «هات فطارك وتعالى» بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتتخلل فعاليات الاحتفال إفطار جماعى للمشاركين يوم الجمعة الموافق ١٧ مايو بمحمية وادى دجلة.
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