شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تحتفل بذكرى انتصارات 10 رمضان بمسجد السيدة زينب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، في مسجد السيدة زينب (رضى الله عنها) عقب صلاة التراويح، مساء الأربعاء.

كما يتناول ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين وسائر ملتقيات الفكر الإسلامى على مستوى الجمهورية انتصارات العاشر من رمضان، تذكيرا بفضل الله علينا، وتقديرا لدور القوات المسلحة الباسلة، ولجهودها المتواصلة في التصدى لكل ما يمكن أو يحتمل أن ينال من أمن وطننا واستقراره.