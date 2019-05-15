شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شارع البحر في طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد هشام السعيد، محافظ الغربية، الأربعاء، أعمال الطلاء والتجميل الجارية في شارع البحر بمدينة طنطا، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بجميع المقاييس والمعايير القياسية.
ووجه محافظ الغربية باستخدام دهانات ذات جودة عالمية لضمان عدم تغير لونها لأطول فترة ممكنة، كما وجه بدهان وتجديد البلدورات بالشارع، وكلف السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة الأعمال الجارية أولاً بأول لرصد أي شيء مخالف للتخطيط المتفق عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شارع البحر في طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.