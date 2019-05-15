شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شارع البحر في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد هشام السعيد، محافظ الغربية، الأربعاء، أعمال الطلاء والتجميل الجارية في شارع البحر بمدينة طنطا، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بجميع المقاييس والمعايير القياسية.

ووجه محافظ الغربية باستخدام دهانات ذات جودة عالمية لضمان عدم تغير لونها لأطول فترة ممكنة، كما وجه بدهان وتجديد البلدورات بالشارع، وكلف السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة الأعمال الجارية أولاً بأول لرصد أي شيء مخالف للتخطيط المتفق عليه.