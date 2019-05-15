شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنفاق» تكشف حقيقة التفاوض مع شركة «صينية» لتنفيذ الخط الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المهندس أيسر أحمد رأفت، المتحدث الرسمي للهيئة القومية للأنفاق، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص عرض شركات صينية العمل بمشروع مترو الخط الرابع، بديلاً عن الشركات اليابانية.

وأوضح "رأفت" في بيان، الأربعاء، أن ما تم تداوله «غير صحيح بالمرة» و«عارٍ تمامًا من الصحة».

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق، بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، التأكد من الأخبار والمعلومات قبل تداولها، لعدم حدوث أي تضارب وصدور معلومات مغلوطة باسم الهيئة، ما قد يضر بمشاريعها القومية.